Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Midyat'ta festival yarın başlıyor | Son dakika haberleri

        Midyat Kaymakamı Özdemir: Festivale hazırız

        Mardin'in Midyat ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin güvenlik ve asayiş toplantısı Kaymakam Ömer Faruk Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakam Özdemir, "Toplantımızda organizasyon öncesi yapılan son hazırlıklar görüşüldü. Alınan tedbirler güvenlik önlemleri ile yapılan çalışmalar değerlendirdik. Festivale hazırız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 18:13 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta festival yarın başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'in Midyat ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin güvenlik ve asayiş toplantısı Kaymakam Ömer Faruk Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda Kaymakam Özdemir'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, Midyat Kaymakamlığı Yatırım ve İzleme Uzmanı Sercan Öztaş, Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar hazır bulundu.

        İlçeye festival için gelecek olan çok sayıda yerli ve yabancı turistle birlikte çok sayıda bürokrat ve iş insanlarının en üst seviyede karşılanması ve festivalin sorunsuz tamamlanması için düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısında, Midyat'ın festivale hazır olduğu vurgulandı.

        İlçe genelinde ulaşım, asayiş, konaklama konularıyla birlikte tüm kurumların özverili çalışmalar içerisinde hazır olunduğu, trafik yoğunluğunu önleme, işletmelerin denetim ve alınan tedbirlerle her konuda hazır olduğu kaydedildi.

        Kaymakam Özdemir, "6-7-8 Eylül'de 3'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda organizasyon öncesi yapılan son hazırlıklar görüşüldü. Alınan tedbirler güvenlik önlemleri ile yapılan çalışmalar değerlendirdik. Festivale hazırız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #mardin
        #Midyat
        #uluslararası kültür ve sanat festivali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Habertürk Anasayfa