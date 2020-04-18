Midyat'ta çiftçiler üretime devam ediyor

Kırsal Gelinkaya Mahallesi'nde tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, fideleri toprakla buluşturdu.

Bölgede bereketli yağışların ardından, üzüm, kavun, karpuz, salatalık, mercimek ve buğday ekimine başlayan çiftçiler, uygun iklim şartları sayesinde verimde artış bekliyor.

Üreticilerden Mehmet Ali Örenç, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tarlalarını yabancı otlardan temizlediklerini belirten Örenç, ekim işlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Örenç, tarımsal üretimin sürmesi için çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.