Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret etti - MARDİN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Midyat Kaymakamı Tekin Dündar'ın, İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan’ın, dede evine taziye ziyaretinde bulunması- Dua okunması- Şehidin dedesi Süleyman Beykal'ın görüntüsü

Midyat Kaymakam Tekin Dündar şehit ailesini ziyaret ettiMARDİN (AA) – Midyat Kaymakam Tekin Dündar, İdlip şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan’ın, dede evine taziye ziyaretinde bulundu.Beraberinde Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın ileİdlib'te şehit olan Alpaslan'ın dedesi Süleyman Beykal'ı ziyaret ederek, taziyelerini iletirken,Süleyman Beykal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.