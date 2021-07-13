Midyat Belediye Başkanı Şahin'den down sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

Baba Nurettin Özcan'ın belediyenin "Beyaz Masa" ekibine ulaşarak, oğluna doğum gününde bisiklet hediye etmek için destek beklediğini belirtmesi üzerine Midyat Belediye Başkanı Şahin aileye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Özcan ailesini doğum günü pastası ile Bağlar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Şahin, İbrahim'in doğum gününü kutladı.
Doğum gününde hediye edilen hayalindeki bisiklete kavuşan İbrahim, 3 kardeşi ile büyük mutluluk yaşadı.
Belediye Başkanı Şahin, İbrahim Özcan'ın doğum gününü birlikte kutladıklarını ifade ederek, "İnşallah ileri ki yaşlarında da hep beraber olacağız. İbrahim ile daha sık beraber olacağız. Bisikleti sürmeye başladığı zaman da geleceğiz. Midyat Belediyesi olarak her zaman down sendromluların ve engellilerin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz." dedi.
Beyaz Masa yetkilisi Selami Akçay da ailenin talebini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Anne Saime Özcan, Belediye Başkanı Şahin'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, maddi durumlarının iyi olmadığını, oğluna bisiklet alamadıkları için durumu belediyeye bildirdiklerini söyledi.
Özcan, "Belediye Başkanı ziyaret etti, oğlumuzun doğum gününü kutladı. Güzel sürpriz oldu. Sağ olsun pasta, bisiklet ve oyuncaklarla geldi. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!