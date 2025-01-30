Midtjylland-Fenerbahçe maçı canlı! Midtjylland-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. maçında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'a konuk oluyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Midtjylland'ı mağlup ederse play-off'a kalacak, beraberlik durumunda ise diğer karşılaşmaların sona ermesini bekleyecek. Sarı lacivertliler rakibine mağlup olması durumunda ise büyük olasılıkla Avrupa'ya veda edecek. Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde, "Midtjylland-Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. İşte TRT Spor canlı izle linki ve Fenerbahçe muhtemel 11'i...
- 1
Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı izle... Midtjylland-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa Ligi'nde ya tamam ya devam maçına çıkacak sarı-lacivertliler, bugüne kadar çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak 9 puan topladı. Zorlu mücadele öncesinde, temsilcimizin muhtemel 11'i ve Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izleme linki taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Midtjylland-Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?" İşte Midtjylland-Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme ekranı...
- 2
MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi Midtjylland-Fenerbahçe maçı, 30 Ocak Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
- 3
MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.
-
- 4
MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla sarı-lacivertli temsilcimizin Avrupa maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
TRT Spor Canlı Yayın İzleme Linki: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
- 5
FENERBAHÇE'NİN YA TAMAM YA DEVAM MAÇI
Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.
- 6
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.
Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.
-
- 7
F.BAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakacak.
- 8
MUHTEMEL 11'LER
Midtjylland: Lössl, Mbabu, Diao, Bech, Jensen, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa
Fenerbahçe: İrfan, Djiku, Çağlar, Yusuf, İsmail, Tadic, Fred, Szymanski, Saint-Maximin, İrfan Can, En-Nesyri.