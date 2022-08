Midlake, 6 Eylül'de Zorlu PSM'de

Bir grup caz öğrencisi tarafından, Teksas’ta kurulan ve müzikal yolculukları 20 yıldan fazladır devam eden Midlake, dünya üzerinde en çok hayranı bulunan ülkeler arasında yer alan Türkiye’deki ilk konserini Zorlu PSM’de gerçekleştirecek. Mart 2022’de yayımladıkları beşinci stüdyo albümleri “For The Sake of Bethel Woods”u dinleyicileriyle buluşturan, Mojo, The Times, Uncut, Shinding gibi yayınlardan yeni albümleriyle ilgili aldıkları olumlu yorumlarla dikkat çeken Midlake, Avrupa turnesi kapsamında 6 Eylül akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşacak!

Müziğe funk ve caz tınılarına ağırlık verdikleri bir girizgahla başlayan zaman geçtikçe, indie rock, alternatif rock folk rock ve hatta psychedelic rock türlerine de selam veren ve büyük hayranlık duydukları, Jethro Tull, Radiohead, Björk, and Grandaddy gibi ustalardan ilham alan Midlake, Les Inrockuptibles, Wintercase, End Of The Road Festival ve South by Southwest gibi festivallerde sahne alarak Avrupa'da da büyük bir dinleyici kitlesi elde etti.

Midlake, Milkmaid Grand Army ile başladıkları serüvenlerine, Bamnan and Silvercock, Baloon Maker, The Trials of Van Occupanther, The Courage of Others ve Antiphon albümleriyle devam ederek, Acts of Man, Roscoe, Core of Nature gibi efsanevi şarkılara imza atarak müzikal yeteneğini kanıtladı