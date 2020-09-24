Midilli'deki sığınmacıların çilesi bitmek bilmiyor

Midilli Adası'nda bulunan ve ülkenin en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da yaklaşık iki hafta önce farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu bir kez daha evsiz kalan sığınmacılar, yerleştirildikleri yeni kamptaki koşulların insani olmadığını dile getiriyor.Yeni tip koronavirüs (kovid-19) vaka sayısının son günlerde hızla arttığı Midilli'de hijyen, özellikle kalabalık gruplar halinde yaşayan sığınmacılar için büyük önem taşırken, yeni kampın da Moria kampı gibi asgari hijyen koşullarını dahi sağlayamadığı ifade ediliyor.Yangından sonra yaklaşık bir hafta adanın farklı bölgelerindeki sokak, mezarlık ve plajlarda konaklamak zorunda bırakılan sığınmacılar, yeni kampta yeteri kadar tuvalet ve banyo olmamasından şikayet ediyor.- "Moria kampıyla burada geçirdiğimiz iyi ve kötü anılarımız da yok oldu"Ailesiyle birlikte yangından önce Moria kampında yaşadığını söyleyen Afganistanlı 17 yaşındaki Mina, "Moria kampıyla birlikte burada geçirdiğimiz iyi ve kötü anılarımız da yok oldu." dedi.Tüm eşyalarının yangında kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Mina şunları söyledi:"Çok kötü bir geceydi. Çok korktuk. Yaklaşık bir hafta sokakta yattık. Yeni kamp da çok kötü. Yeteri kadar banyo ve tuvalet yok. Burada yaşamak çok zor. Banyo yapamıyoruz. Bir insanın bir hafta boyunca banyo yapamadığını bir düşünün."Yangına ailesiyle birlikte uykuda yakalandığını anlatan Afganistanlı Muhammed, "Elimize geçen bazı önemli eşyalarımızı, mültecilikle ilgili başvuru evraklarımızı yanımıza alıp dışarı çıktık." diye konuştu.- Yeni kampa yerleştirilmeden önce sokaklarda sabahladılarYangında çok sayıda sığınmacının dumandan zehirlendiğini aktaran Muhammed, yeni kampa yerleştirilmeden önce bir süre aç ve susuz bir şekilde sokaklarda sabahladıklarını belirtti.Yeni kampla ilgili olarak "En azından başımızı sokacak bir yerimiz oldu." diyen Muhammed, "Bir oraya bir buraya sürüklenmekten artık çok sıkıldık. İnsan gibi yaşayabileceğimiz bir yer arıyoruz." dedi.Moria sığınmacı kampı, 9 Eylül Çarşamba günü farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.Kampta kalan çoğunluğunu Afgan yaklaşık 12 bin 500 sığınmacının büyük bir kısmı, Karatepe bölgesinde kurulan yeni kampa yerleştirilmiş, yangın sonrası adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.
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