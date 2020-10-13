Midibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - OSMANİYE

Alınan bilgiye göre, Gülin Macit idaresindeki 31 P 0761 plakalı otomobil, Toprakkale-Erzin kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 GS 787 plakalı midibüsle çarpıştı.Kazada, sürücüler ile midibüsteki 4 işçi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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