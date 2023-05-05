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Midesinde 300 gram eroin bulunan kurye İran'da tanınan iş insanı çıktı

Konya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 1 kilo eroin ele geçirilirken, İran uyruklu Vahıd Farhang Gangachı'nın ile 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu kuryeliği yapan ve İran'da iş insanı olduğu belirlenen Gangachı, yuttuğu 300 gram eroini ise hastanede doğal yollarla çıkardı

Giriş: 05.05.2023 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
Midesinde eroin bulunan kurye İranlı iş insanı çıktı
DHA

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kökünü Kurutma Operasyonları" kapsamında yürütülen çalışmalarda, kente gelen İran uyruklu Vahıd Farhang Gangachı'nın (33) uyuşturucu kuryeliği yaptığını tespit etti.

GİZLENDİĞİ ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis, şüphelinin gizlendiği adresi tespit edip operasyon düzenledi. Gangachı ile beraberindeki Muhammed Pekcan, Ömer Taş, Fatih Savaş ve Mevlüt Ay gözaltına alındı. Evde narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada, toplam 6 parça halinde 1 kilogram eroin, bir miktar metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

İRAN'DA BİLİNEN BİR İŞ İNSANIYMIŞ

Polislere, uyuşturucu yuttuğunu söyleyen Vahıd Farhang Gangachı hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca polis nezaretinde hastanede gözlem altında tutulan Gangachı, midesinde kapsüller halinde bulunan 300 gram eroini, doğal yollarla çıkardı.

ŞEKER VE ÇAY TİCARETİ İÇİN SIK SIK GELİYORMUŞ

Vahıd Farhang Gangachı, ifadesinde para karşılığı uyuşturucu sevkiyatı yapmasının istendiğini ve kendisinin de kabul ettiğini söyledi. Şüphelinin İran'da uyuşturucuyu kapsüller halinde yuttuktan sonra yasal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere taksiyle Konya'ya geldiği öğrenildi. Ayrıca kuryenin İran'da bilinen bir iş insanı olduğu, şeker ve çay ticareti yapmak için sık sık Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı anlaşıldı.

5 ŞÜPHELİ 2 SUÇTAN TUTUKLANDI

Vahıd Farhang Gangachı ile uyuşturucu sevkiyatını organize edip yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Muhammed Pekcan, Ömer Taş, Fatih Savaş ve Mevlüt Ay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.

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