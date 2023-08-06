Mide şikayetleri olanlar dikkat: Bu besinler sindirim problemlerine neden oluyor! Üstelik birçoğunu sağlıklı diye tüketiyoruz

Fasulye

Fasulye, gaza, karın rahatsızlığına ve şişkinliğe neden olabilen, sindirilemeyen, fermente olabilen lifler olan oligosakkaritler içerir. Midede veya bağırsağın üst kısmında sindirilmedikleri ve iyi bakteriler tarafından fermente edildikleri kolona doğru yol aldıkları için aslında bağırsak için faydalıdırlar. Bu işlem sırasında gaz oluşur. Bu nedenle, fasulye sizin için iyi olsa da rahatsızlığa neden olabilir.

Bunun yerine şunu deneyin: Kuru fasulyeleri en az 4 saat ıslatın ve pişirmeden önce suyu boşaltın, bu da gazı en aza indirmeye yardımcı olur. Araştırma ayrıca, fasulye yemeye alışkın değilseniz ve mide sorunları yaşıyorsanız, en az 8 hafta boyunca düzenli olarak ½ fincan fasulye tüketmenin rahatsız edici semptomları azaltabileceğini gösteriyor.