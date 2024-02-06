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        Haberler Sağlık Mide kanserini tetikleyen 5 faktöre dikkat!

        Mide kanserini tetikleyen 5 faktöre dikkat!

        Kanserin vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkan ve erken önlem alınması gereken bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi, mide kanserinin yaygın kanser türlerinden biri olduğunu söyledi ve mide kanserini tetikleyen 5 faktöre dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:46
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        • 1

          Kanser, bulunduğu bölgedeki hücrelerin düzensiz bir bölünmeyle çoğalmasıyla beliren kötü urlardan oluşuyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi, kanserin vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkan ve erken önlem alınması gereken bir hastalık olduğunu belirterek, mide kanserinin yaygın kanser türlerinden biri olduğunu söyledi.

        • 2

          BU BEŞ ETKEN MİDE KANSERİNİ TETİKLEYEBİLİR

          Mide kanserinin erken teşhis edilmediğinde ölümcül olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Çağlıkülekçi, mide kanserini tetikleyebilecek faktörleri sıraladı...

        • 3

          1- Sigara içmek

          Sigara içmenin akciğer kanserine neden olacağı gibi yaygın bir görüşe sahip olsa da, mide kanserine de neden olabiliyor. Sigara karbonmonoksit, hidrojen siyanür, arsenik, amonyak ve birçok insan sağlığına zararı bulunan maddeleri içermektedir. Bu maddeler yüzünden ise sigara içmek birçok kanser türünde olduğu gibi mide kanserini de tetikleyebilmektedir.

        • 4

          2- Fazla kiloya sahip olmak

          Dünyada son yıllarda yaşam hızı arttığı için birçok alışkanlığımız değişti. Bunlardan ilk sıralarda gelen ise beslenme alışkanlığı. Hızlı hayat şartlarına adapte olmak isteyen insanlar bir şeyler atıştırıp işlerine devam edebilmek için çareyi sağlıksız yiyeceklerde buldu. Fast food ismi verilen yiyeceklerin öğünlerin yerine geçmesiyle birlikte dünyada artan fazla kilo problemi ve obezitede, mide kanserine sebep olabilmektedir.

        • 5

          3- Düzenli olarak alkol tüketmek

          Alkol tüketmenin ileri seviyelerinde bağımlılığa dönüşmesi ihtimali sağlığı tehdit eden faktörlerden birisidir. Alkol tüketiminin sıklaşması neticesinde zararları görülmeye başlanabilir. Beyin ve sinir hücrelerine zarar vermek, alkol etkisinden dolayı kişinin doğru kararlar verememesi, hafıza kaybı veya geçici körlük gibi etkiler olabilir. Alkol içmenin sıklaşmasından dolayı bir bağımlılığa dönüştüğünde mide kanserini de beraberinde getirebilir.

        • 6

          4- Tütsülenmiş veya tuzlu besinleri fazlaca tüketmek

          Tütsüleme yöntemi yiyeceklerde sıklıkla peynir, et ve balık ürünlerinde görülmektedir. Bunun yanı sıra sofraların vazgeçilmezi tuz da bolca kullanılmaktadır. İnsanların yediği besinlerin lezzetini artırmasını istemek ne kadar doğal gelse de, her lezzetli yiyecek sağlığımıza iyi gelmiyor.

        • 7

          Yiyeceklerin tütsüleme işlemi sırasında polisiklik aromatik hidrokarbonlar oluşmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalara göre ise bu tütsülenmiş gıdaların kolon ve mide kanseri gelişme riskini gözler önüne seriyor.

        • 8

          Ayrıca tükettiğimiz birçok gıdanın kendisinde tuz bulunurken ayriyeten eklenen tuz da insan sağlığını tehdit etmektedir. Aşırı tuz, tansiyona sebep olup böbreklere zarar verebilirken, mide kanserini de tetikleyebilir.

        • 9

          5- Turşu tüketimini fazla kaçırmak

          İçerisinde yüksek miktarda tuz ve sodyum içeren turşunun tüketimi konusunda aşırıya kaçmak midenizde bazı sıkıntılara yol açabilir. Vücuda gereğinden fazla alınan turşu midenin içindeki asidin dengesizleşmesine yol açabilir.

        • 10

          Bunun sonucunda ise ülser ve reflü gibi mide hastalıkları geçirmenize sebep olabilir. İlerleyen safhada ise mide kanserine bile gidebilir.

        • 11

          Mide kanserine neden olabilecek nedenleri sıralayan Çağlıkülekçi, bu nedenlerin yanı sıra mide kanserinin kalıtsal olarak geçebildiğini veya kömür, metal, kereste gibi endüstrilerde çalışanlarda görülebileceğini söyledi.

        • 12

          Henüz sağlıklıyken yukarıda sayılan beş faktörden uzak durulması gerektiğini söyleyen Çağlıkülekçi, bu takdirde mide kanseri gibi amansız bir hastalığı vücuttan uzak tutma ihtimalinin yüksek olacağını aktardı.

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