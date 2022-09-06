Mide kanserleri dünyayada görülme sıklığı 4. kanser türü olarak kabul edilir. Her ne kadar günümüzde görülme sıklığı diğer kanser türlerine göre azalsa da, tedavisi kısmen önlenebilir olduğu için önemini koruyor. Mide kanserinin henüz oluşmadan önlenebilmesi için dikkat edilmesi gereken ciddi noktalar bulunuyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 20 bin kişiye mide kanseri teşhisi konmakta. Bilinçsiz beslenme ve kanseri tetikleyen faktörlere dikkat edilmemesi bu sayıyı arttırıyor.