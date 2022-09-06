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Mide kanserini en çok tetikleyen faktörlere dikkat edin! Mide kanserinin belirtileri nelerdir? İşte belirtileri...

Mide kanserini en çok tetikleyen faktörlere dikkat edin! İşte belirtileri...

Mide kanserinin henüz oluşmadan önlenebilmesi için dikkat edilmesi gereken ciddi noktalar bulunuyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 20 bin kişiye mide kanseri teşhisi konuyor. Bilinçsiz beslenme ve kanseri tetikleyen faktörlere dikkat edilmemesi bu sayıyı arttırıyor. Peki mide kanserini tetikleyen faktörler ve belirtileri neler?

06.09.2022 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mide kanserleri dünyayada görülme sıklığı 4. kanser türü olarak kabul edilir. Her ne kadar günümüzde görülme sıklığı diğer kanser türlerine göre azalsa da, tedavisi kısmen önlenebilir olduğu için önemini koruyor. Mide kanserinin henüz oluşmadan önlenebilmesi için dikkat edilmesi gereken ciddi noktalar bulunuyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 20 bin kişiye mide kanseri teşhisi konmakta. Bilinçsiz beslenme ve kanseri tetikleyen faktörlere dikkat edilmemesi bu sayıyı arttırıyor. 

  • MİDE KANSERİ NEDİR?

    Mide kanseri tetiklenen faktörlerden dolayı ve bağışıklık sistemine bağlı olarak mide mukozasında kötü huylu tümörlerin oluşması sonucunda belirti verir. Her yıl dünyada 800 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan mide kanseri, erkeklerde daha sık görülüyor. Son yıllarda gelişen teknolojiyle beraber kanser erken teşhis edilip kontrol altına alınabiliyor. Doğru beslenme ve tetikeleyen faktörlerden uzak durulması mide kanserinden korunmayı mümkün hale getirir.

     

  • MİDE KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

    - Geçmeyen hazımsızlık ve şişkinlik

    - Etli gıdalara tüketime karşı isteksizlik

    - Doluluk hissi

    -Karın ağrısı

    - Kanama ve yorgunluk

    - Bulantı ve yutma güçlüğü

    - İleri evre belirtilerde: dışkıda kan görülmesi, kilo kaybı.

     

  • MİDE KANSERİNİ BU FAKTÖRLER TETİKLİYOR!

    SİGARA İÇMEK

     

    Sigara, akciğer ve midenin en büyük düşmanlarından birisi. İçerisinde bulundurduğu karbonmonoksit, hidrojen siyanür, arsenik, amonyak ve birçok sağlığa zararlı maddeler, kanseri tetiklemektedir. Sigara aynı zamanda sadece mide kanserini değil diğer kanser türlerininde en büyük tetikleyicilerinden birisidir.

     

     

  • FAZLA KİLOLAR

    Dünyada fazla hızlı yaşam temposu beslenme alışkanlıklarınıda etkilemektedir. Beslenme alışkanlıklarını hayat temposuna adapte etmeye çalışan insanlar dengeli bir beslenme alışkanlığı edinemedikleri için zararlı yiyeceklere yönelebiliyor.  Özellikle fast food tüketiminin artmasıyla artan kilo artışı ve bu tür gıdaların içerisinde bulunan zararlı bileşikler mide kanseri ve daha fazlası hastalıkların oluşmasına sebebiyet verebiliyor.

     

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