Mide balonu zayıflatıyor mu?

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Obezite genel olarak, vücuda besinler yoluyla alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan kronik bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, insan sağlığını bozabilecek anormal ve aşırı yağ birikmesi sonucu oluşan bir hastalık olarak tanımlamıştır.

Tüm dünyada hızla artan ve toplumları ciddi şekilde etkileyen şişmanlık ve obezite ile bizim ülkemizde de neredeyse üç kişiden biri mücadele etmektedir.

Şunu unutmamak gerekir, obezite kozmetik bir sorun değil, sistemik bir hastalıktır. Bugün tüm dünyada yaygın olan Tip 2 diyabetin bilinen en önemli nedenidir. Günümüzde diyabet dışında, yüksek tansiyon, uyku apnesi, romatizmal hastalıklar, kalp-damar hasatalıkları ve kanserlerin en önemli nedenlerindendir.

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OBEZİTEYLE MÜCADELEDE TEK YOL CERRAHİ Mİ?

Obezite ile mücadelenin vazgeçilmesi diyettir. Obezite ile mücadelede ana amaç, ister cerrahi ister mide balonu gibi cerrahi olmayan yöntemlerde, yaşam tarzı değişikliğidir.

Ameliyat olmak istemeyen veya ameliyata uygun olmayan hastalarda cerrahi dışında uygulanan en etkili yöntemlerden biri de endoskopik yoldan uygulanan mide balonudur.

Mide balonu obezite ile mücadelede önemli yeri olan ve cerrahi olmayan bir yöntemdir.

ENDOSKOPİK MİDE BALONU KİMLERE UYGULANIR?

Önceleri obezite cerrahisi uygulanacak ancak vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalarda hastayı cerrahiye uygun hale getirmek içöin kullanılan ara bir yöntem iken günümüzde artık cerrahiye alternatif hale gelmiştir.

-Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan hastalar,

-Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan uzun süreli diyete rağmen kilo veremeyen obezite tanısı almış hastalar,

-Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde ve beraberinde diyabet, hipertansiyon gibi eşlik eden hastalıkları olan hastalar,

-Morbid obez olup (yani vücut kitle indeksi 40' ın üzerinde olan) cerrahi planlanan ancak ameliyat riski yüksek olan hastalarda hastaya uygun miktarda kilo verirerek ameliyata hazır hale getirmek amacıyla,

-Uzun süreli diyete rağmen kilo veremeyen ve ameliyat istemeyen hastalara uygulanır.

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MİDE BALONU İŞLEMİ NASIL UYGULANIR?

Mide balonu şişirilebilir silikondan yapılmış insan vücudu ile uyumlu bir materyaldir. Mide balonu endoskopi ünitelerinde anestezi eşliğinde yaklaşık 15-25 dk.lık bir süre ile mideye yerleştirilir ve kişinin vücut volümüne göre 400-600 ml. arası serum fizyolojik ile şişirilir.

Midede hacim kaplamsından ötürü kişide tokluk hissi yaratır. Herhangi bir cerrahi işlem ya da cerrahi kesi yapılmadan uygulanan bu işlem ile kişiler sürekli doygunluk hissi yaşayacaklar ve daha az yemek yiyerek kilo vereceklerdir.

MİDE BALONU SONRASI OLASI YAN ETKİLER

Mide balonu uygulaması sonrası kişi aynı gün dahi işine dönebilir. Ancak yerleştirilen balon nedeniyle birkaç gün ağrı, bulantı, kusma şikayetleri olabilir. Bu şikayetler için reçete düzenlenir.

MİDE BALONU NE KADAR SÜRE VÜCUTTA KALIR?

Mide balonunun vücutta kalma süresi takılacak balona göre değişmektedir. Endıskopik olarak uygulanacak balonların vücutta kalma süresi 6 ay veya 1 yıldır. Süre sonunda yine endıskopik yolla çıkarılmaktadır. Mide balonu uygulanan kişiler beraberindeki diyete uyumla total kilosunun yaklaşık yüzde % 20'sini verebilirler.

MİDE BALONU SONRASI BESLENME VE DİYET NASIL OLMALI?

Bu süreçte her bireye uygulanacak diyet kişiye özgü olmalıdır. İlk haftalar sıvı-püre ağırlıklı, kalorisi düşük bir diyet tercih edilmelidir. Uygulanacak diyette, cinsiyet, yaş, ek hastalık, gıda intoleransı dikkate alınır. Obezite diyetinin temelinde karbonhidrattan ve rafine şekerden fakir, bitkisel liften zengin sağlıklı ve dengeli beslenme ile birlikte fiziksel aktivite yatar.