Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerSağlık

Mide ağrısı ne zaman tehlikelidir? Mide ağrısında tehlikeli belirtiler

Mide ağrısı, hemen herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı ağrılardan biridir. Önemsemeyip kontrol yapılmayan bir mide ağrısı ilerleyen zamanlarda daha kötü sonuçlara yol açabilir. Peki mide ağrısı ne zaman ve hangi safhada tehlikelidir. Mide ağrısında tehlike arz eden belirtiler nelerdir?

03.07.2020 - 07:46 | Güncelleme: ABONE OL
mide ağrısı

Mide ağrısı; dönem dönem herkesin başına gelebilen ağrı çeşitlerindendir. Mide ağrılarının oluşmasının arkasında birçok neden bulunabilmektedir. Önemsemeyip kontrol yapılmayan bir mide ağrısı ilerleyen zamanlarda daha kötü durumlara yol açabilmektedir.

Mide ağrıları iki çeşide ayrılmaktadır. Bunlar;

Akut mide ağrıları; ani bir şekilde başlayan mide ağrıları olarak bilinmektedir. Böbrek taşı düşürme ve apandisit sonucu oluşan mide ağrıları buna örnek verilebilir.

Uzun süreli tekrar eden mide ağları; on iki parmak ülseri ve safra kesesinde nedeniyle meydana gelen ağrılar olarak bilinmektedir.

Yine de mide ağrıları bu nedenlerle sınırlı olmadığından dolayı, 1-2 günü aşan devamlı mide ağrılarında mutlaka doktora görünmeniz gerekmektedir.

Oluşan mide ağrılarında;

  • Kusma,
  • Ateşlenme,
  • Genel bilinç bozukluğu,
  • Uzun süreli gaz oluşması gibi durumlar mevcut değilse önemli bir sorun yok demektir.

Bu belirtiler görüldüğünde hemen muayene olunmalıdır. Bu nedenler sonucu mide kanseri oluşabileceği bu durum ilerlediği takdirde mide yakınında bulunan diğer organlara da sıçrayabilmektedir. Erken teşhis her tedavi başlangıcında büyük önem arz etmektedir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir
Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir
9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!
9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!
Kimseyi dinlemedi, cezayı yedi
Kimseyi dinlemedi, cezayı yedi
Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'
Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'
Mide ağrısında tehlike arz eden belirtiler
Mide ağrısında tehlike arz eden belirtiler
Ece Erken ayrıldığı sevgilisiyle tatilde
Ece Erken ayrıldığı sevgilisiyle tatilde
Türkiye'nin en büyüğü olmaya az kaldı
Türkiye'nin en büyüğü olmaya az kaldı
Kulak tıkanıklığına yol açan faktörler
Kulak tıkanıklığına yol açan faktörler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X