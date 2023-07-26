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        Haberler Teknoloji Microsoft ve Alphabet'in gelirleri arttı - Teknoloji Haberleri

        Microsoft ve Alphabet'in gelirleri arttı

        ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri nisan-haziran döneminde artış kaydetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:20
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        Microsoft ve Alphabet'in gelirleri arttı
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        Mali takviminde nisan-haziran dönemini dördüncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 56,2 milyar dolara çıktı. Microsoft 2022'nin aynı döneminde 51,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

        Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 20 artarak 20,1 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 16,7 milyar dolar olmuştu.

        - Alphabet

        Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, Alphabet'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 74,6 milyar dolara çıktı. Şirket, 2022'nin ikinci çeyreğinde 69,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

        Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 yükselerek 18,4 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın ikinci çeyreğinde 16 milyar dolar net kar elde etmişti.

        Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 1,20 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,44 dolara yükseldi.

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