Microsoft'ta mavi ekran paniği: Türkiye'de birçok kurum etikilendi! Microsoft çöktü mü, Crowdstrike sorunu nedir
Teknoloji devi Microsoft, dünya çapında bir kesinti yaşıyor. Günün ilk saatlerinde mavi ekran sorunu ile başlayan kesinti hızla büyüdü. Kullanıcılar ve kurumlar sorunun çözümü için kırmızı alarm vermiş durumda. Peki, crowdstrike sorunu nedir? Microsoft nasıl düzeltilir? İşte detaylar!
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Microsot'ta yaşanan Crowdstrike krizi kullanıcıları ve firmaları günün ilk saatlerinden beri zor durumda bırakıyor. Bankacılık ve havacılık firmaları başta olmak üzere bir çok kurum kırmızı alarma geçmiş durumda. Microsoft'un konu hakkındaki açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
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KÜRESEL ÇAPTA KRİZ YAŞANIYOR!
Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle dünya genelinde hava trafiğinde büyük aksamalar yaşanıyor.
CNN'in haberine göre, ABD başta olmak üzere Avrupa ve Asya'daki çok sayıda havalimanı ve hava yolu şirketi, söz konusu iletişim sorunu nedeniyle uçuşların etkilendiğini duyurdu.
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CROWDSTRIKE NEDİR?
CrowdStrike, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren bir şirkettir ve bulut tabanlı güvenlik çözümleri sunmaktadır. 2011 yılında George Kurtz, Dmitri Alperovitch ve Gregg Marston tarafından kurulan CrowdStrike, özellikle tehdit istihbaratı, uç nokta koruması ve siber saldırıların tespit edilmesi ve önlenmesi konularında uzmanlaşmıştır.
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MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Microsoft, söz konusu iletişim sorunun ardından yaptığı açıklamada, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını ancak sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam edilirken hizmetlere erişimde iyileşme görüldüğünü bildirdi.
Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
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ANA NEDEN İÇİN BULUT SİSTEMİ İŞARET EDİLDİ!
Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.