Microsoft: Rusya, Çin ve İranlı bilgisayar korsanları ABD seçimlerini hedef alıyor

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft, Rusya, Çin ve İran devletleriyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının 2020 ABD seçimlerine dahil olan siyasi kişi ve grupları hedef aldığını açıkladı.
Microsoft, 2016 seçimleri öncesinde Demokrat Parti'nin sistemini hack'leyen ve Strontiyum adıyla anılan Rus grubun bir kez daha benzer eylemler içerisinde olduğunu belirtti.
Microsoft, seçimlerle ilgili olarak "yabancı grupların çabalarını yoğunlaştırdığının açıkça görüldüğünü" söyledi.
Açıklamada, hem Başkan Donald Trump hem de Demokrat Parti'den rakibi Joe Biden'ın kampanyalarının korsanların saldırılarına hedef olduğu iddia edildi.
Microsoft, Rus Strontiyum'un her iki siyasi partiyle de bağlantılı 200'den fazla oluşuma yönelik saldırı düzenlediğini öne sürdü.
Microsoft'un müşteri güvenliğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Burt, "2016'dakine benzer bir şekilde, Strontiyum, muhtemelen istihbarat toplamak ya da faaliyetleri akamete uğratmak amacıyla insanların şifrelerini ya da hesaplarını çalmak için faaliyetler yürütüyor" dedi.
Microsoft, Çinli bilgisayar korsanlarının da Biden'ın kampanyasıyla bağlantılı kişileri; İranlı korsanların ise Trump kampanyasını hedef aldığını söyledi.
Şirket, siber saldırıların büyük bir kısmının başarısız olduğunu ve oy verme sisteminin kendisinin hedef alındığına dair herhangi bir işaret olmadığını belirtti.
Burt, "Daha önceki saldırı kalıplarında olduğu gibi, yalnızca adaylar ve kampanyalarında çalışanlar değil, adayların bazı kilit konularda danıştığı kişilere de düzenli saldırılar yapıldığını görüyoruz. Bu faaliyetler, seçim günü yaklaşırken, siyasi süreçlerde yer alan kişi ve kurumların, kendilerini korumak için ücretsiz ve düşük maliyetli güvenlik araçlarını kullanmaları gerektiğinin önemini ortaya koyuyor" dedi.
Açıklamaya göre, Zirkonyum adıyla bilinen Çinli korsanlar, uluslararası ilişkiler alanında, akademik kurumlarda ve siyasi gruplarda görev yapan "tanınmış kişileri" hedef aldı.
İranlı Fosfor adlı grup da, Mayıs ve Haziran ayları arasında Beyaz Saray yetkilileri ile Trump'ın kampanya ekibinin hesap bilgilerine ulaşmaya çalıştı ancak başarısız oldu.
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