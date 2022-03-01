Hint basınındaki haberlere göre, Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin yönetici ekibine bir elektronik posta gönderdi.

Nadella iletisinde, 26 yaşındaki oğlu Zain'in dün hayatını kaybettiğini belirtti.

Diğer yandan Microsoft'tan yapılan açıklamada, Zain'in beyin felci rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Satya - Anu Nadella çiftinin 1996'da doğan oğulları Zain'e doğuştan beyin felci teşhisi konulmuştu.

Merkezi ABD'de bulunan Microsoft'taki görevine 2014'te gelen Nadella, şirketin engelli bireylere daha iyi hizmet etmesini sağlayacak ürünler projelendirmesine önem vermişti.

Nadella'nın sağlık alanındaki araştırmalara sağladığı katkılar basında geniş yer tutmuştu.