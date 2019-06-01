Kurumsal yazılım devi Micro Focus’un CEO’su Stephen Murdoch, yazılım alanında bölgesel ihtiyaç ve beklentileri iş dünyasının liderleriyle konuşmak üzere Haziran ayında Türkiye’ye geliyor. Dünya genelinde 50 ülkede 18 bin çalışanı ve 40 binden fazla müşteriye hizmet sunuyor. Şirketlerin dijital dönüşümünü daha geniş ve derinlemesine bir portföy ile desteklemek amacıyla 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle birleşerek faaliyetlerini sürdüren Micro Focus, hibrit bulut altyapılara yönelik teknoloji yatırımları ve bu alanda sağladığı yenilikçi çözümlerle Türkiye’de ve bölgede büyüme hedefliyor.

Türkiye’de şirketlerin IT kadrolarının son derece yetenekli ve teknolojiyi yakından takip eden profesyonellerden oluştuğunu vurgulayan Micro Focus CEO’su Stephen Murdoch verdiği mesajda Türkiye’deki şirketlerin yeniliğe açık olması ve ülkenin yeni yatırımlara uygun olmasını vurguladı. Türk iş dünyasındaki motivasyonun da bu planlamalara uygun olması bu ziyaretin rotasını ülkemize çevrilmesine büyük katkı sağladı.

Türkiye hibrit için vites yükseltiyor

Şirketlerin bugüne kadar kullandıkları geleneksel teknoloji altyapıların bir anda tümüyle dijitale aktarılması mümkün olmuyor. Şirketler bu nedenle mevcut IT altyapılarını dijital altyapılarla birlikte kullanabilecekleri daha çevik projeler üzerinden ilerleyerek verimlilik sağlıyor. Şirket içi altyapıların sanal, özel bulut ve genel bulut ile birlikte kullanıldığı hibrit bulut modeline ihtiyaç duyduğunu kaydeden Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, “Micro Focus portföyünde, DevOps, IT operasyonları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve Linux/Açık Kaynak gibi pek çok alana dokunan geniş bir çözüm ağı bulunuyor. Firmalara kurumsal düzeyde ölçeklenebilir bir hizmet sunmak için Micro Focus portföyündeki uçtan uca çözümleri müşteri odaklı mottosu ile sunmaya devam ediyoruz.” diye açıkladı.

İnovasyonun kalbinde müşteri var

Micro Focus başarının ve sürdürülebilirliğin odağına müşteri memnuniyetini ve hizmet verdiği kurumlardan aldıkları geri bildirimleri koyuyor. Müşterileri odaklı yaklaşımı ile dikkat çeken Micro Focus stratejisini birinci ağızdan paylaşmak için gerekli planlamaları yapan Murdoch, Türkiye’deki müşteriler ile görüşmek için sabırsızlanıyor. İş dünyasının en karmaşık ihtiyaçlarını dahi etkin biçimde karşılayabilecek seçkin ve geniş bir ürün ve çözüm yelpazesine sahip olan Micro Focus yenilikçi ve öncü yaklaşımları ile global CEO’su Stephen Murdoch’u Türkiye’de ağırlamaya hazırlanıyor.