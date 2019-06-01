01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurumsal yazılım devi Micro Focus’un CEO’su Stephen Murdoch, yazılım alanında bölgesel ihtiyaç ve beklentileri iş dünyasının liderleriyle konuşmak üzere Haziran ayında Türkiye’ye geliyor. Dünya genelinde 50 ülkede 18 bin çalışanı ve 40 binden fazla müşteriye hizmet sunuyor. Şirketlerin dijital dönüşümünü daha geniş ve derinlemesine bir portföy ile desteklemek amacıyla 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle birleşerek faaliyetlerini sürdüren Micro Focus, hibrit bulut altyapılara yönelik teknoloji yatırımları ve bu alanda sağladığı yenilikçi çözümlerle Türkiye’de ve bölgede büyüme hedefliyor.
Türkiye’de şirketlerin IT kadrolarının son derece yetenekli ve teknolojiyi yakından takip eden profesyonellerden oluştuğunu vurgulayan Micro Focus CEO’su Stephen Murdoch verdiği mesajda Türkiye’deki şirketlerin yeniliğe açık olması ve ülkenin yeni yatırımlara uygun olmasını vurguladı. Türk iş dünyasındaki motivasyonun da bu planlamalara uygun olması bu ziyaretin rotasını ülkemize çevrilmesine büyük katkı sağladı.
Türkiye hibrit için vites yükseltiyor
Şirketlerin bugüne kadar kullandıkları geleneksel teknoloji altyapıların bir anda tümüyle dijitale aktarılması mümkün olmuyor. Şirketler bu nedenle mevcut IT altyapılarını dijital altyapılarla birlikte kullanabilecekleri daha çevik projeler üzerinden ilerleyerek verimlilik sağlıyor. Şirket içi altyapıların sanal, özel bulut ve genel bulut ile birlikte kullanıldığı hibrit bulut modeline ihtiyaç duyduğunu kaydeden Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, “Micro Focus portföyünde, DevOps, IT operasyonları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve Linux/Açık Kaynak gibi pek çok alana dokunan geniş bir çözüm ağı bulunuyor. Firmalara kurumsal düzeyde ölçeklenebilir bir hizmet sunmak için Micro Focus portföyündeki uçtan uca çözümleri müşteri odaklı mottosu ile sunmaya devam ediyoruz.” diye açıkladı.
İnovasyonun kalbinde müşteri var
Micro Focus başarının ve sürdürülebilirliğin odağına müşteri memnuniyetini ve hizmet verdiği kurumlardan aldıkları geri bildirimleri koyuyor. Müşterileri odaklı yaklaşımı ile dikkat çeken Micro Focus stratejisini birinci ağızdan paylaşmak için gerekli planlamaları yapan Murdoch, Türkiye’deki müşteriler ile görüşmek için sabırsızlanıyor. İş dünyasının en karmaşık ihtiyaçlarını dahi etkin biçimde karşılayabilecek seçkin ve geniş bir ürün ve çözüm yelpazesine sahip olan Micro Focus yenilikçi ve öncü yaklaşımları ile global CEO’su Stephen Murdoch’u Türkiye’de ağırlamaya hazırlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!