Dünya genelinde 50 ülkede 18 bin çalışanı bulunan, 40 binden fazla müşteriye hizmet sunan kurumsal yazılım şirketi Micro Focus, bu yıl 20. kez düzenlenen Bilişim 500 listesinde 93. sırada yer aldı.

Şirketlerin mevcut IT altyapılarını dijital altyapılarla birlikte kullanmaya olank tanıyan çevik projelerle gündeme gelen şirket, portföyünde yer alan DevOps, IT operasyonları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve açık kaynak çözümleriyle dijital dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyor.

Şirketin Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, “Türkiye teknolojiyle barışık, yüzünü dijitale dönmüş bir ülke. Biz pazara girdiğimizden bu yana güçlü hedefler gözeterek çalıştık.” diye konuştu.