Miçotakis: Türkiye'ye silah satışını engellememiz zor

SKAI FM radyosuna konuşan Miçotakis, Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
Miçotakis, dört yıllık görev süresini tamamlamak istediğini, erken seçim düşünmediğini belirtti.
İktidara gelişinin ardından, ikili ilişkilerde yaşanan gelişmeleri yorumlayan Miçotakis, Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu savundu.
"TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİNİN EGEMENLİK HAKLARINDAN ŞÜPHE ETMEYİ BIRAKMALI"
Miçotakis, "(Türkiye) eğer Avrupa'yla yakınlaşmak istiyorsa, sadece tansiyonu düşürmesi yetmez, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin egemenlikleri ve egemenlik haklarından şüphe etmeyi de bırakmalı. Eğer diğer yolu seçerse Avrupa perspektifinden daha da uzaklaşmış olacak ve tabii ki bunun AB-Türkiye ilişkilerine sonuçları olacaktır." diye konuştu.
Türk-Yunan ilişkilerinde 2020 yılının yaz dönemindekine benzer bir gerginliğin bu yaz yaşanmasını beklemediğini belirten Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile martta gerçekleştirdiği görüşmenin de olumlu bir atmosferde geçtiğini hatırlattı.
Miçotakis, "Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğinden şüphe etmeye devam ettiği sürece, Türk-Yunan ilişkilerinde herhangi bir iyileşme olması mümkün değil." dedi.
ABD ziyaretine de değinen Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın almasına olumlu yaklaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır. Bence neyi başardık? Özellikle ABD Kongresine, şu an NATO'nun güneydoğu kanadında istikrarsızlık kaynağı olan NATO üyesi bir ülkeye silah satışının, ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda olmadığını anlatmayı (başardık)."
Miçotakis, bu noktadan sonra ABD'nin silah satışına ilişkin kararlarının son derece karmaşık, uzun vadeli ve bürokratik sürece bağlı olduğunu, Türkiye'nin davranışlarını değiştirmemesi halinde Kongrenin şu an Türkiye'ye silah satışına istekli olmadığını ileri sürdü.
"İZOLE EDİLMİŞ BİR TÜRKİYE ARZULAMIYORUZ"
Yunanistan'ın uluslararası arenada izole edilmiş bir Türkiye arzulamadığını belirten Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın çok iyi dost olmaması için bir neden olmadığını kaydetti.
Miçotakis, Yunanistan'ın Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü olabileceğini savunarak, "Ancak bu bize bağlı değil, Türkiye'ye bağlı." dedi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!