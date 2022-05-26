Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim için artık Miçotakis diye biri yok" ifadesine ilişkin konuşan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmayacağımı düşünüyorsa yanılıyor." dedi.

Yunan adaları üzerinde Türkiye'nin çok sayıda uçuş gerçekleştirdiğini öne süren Miçotakis, "Bu davranış kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ABD ziyaretinde ABD Başkanı Joe Biden'la görüşen ve Kongre'ye de hitap eden Miçotakis, ABD'nin Türkiye'ye olası silah yardımını eleştirerek, Doğu Akdeniz'deki 'ortak çıkarlara' zarar geleceğini öne sürmüştü.