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        Haberler Dünya Miçotakis, Herzog ile Kudüs'te görüştü | Dış Haberler

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Kudüs'te görüştü

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Kudüs'te bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 21:24 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:24
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        Miçotakis, Herzog ile Kudüs'te görüştü
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        Görüşmede Miçotakis, Yunanistan'ın İsrail ile ortaklık ilişkisine büyük önem verdiğini belirterek, "Tüm esirlerin serbest kalmasını isteyenlere sesimi eklememe müsaade edin. Ancak Gazze'de en yakın zamanda ateşkes olacağına ilişkin samimiyetlerini ifade edenlere de sesimi eklememe müsaade edin." diye konuştu.

        Herzog, İsrail'in önceliğinin tüm esirlerin serbest bırakılması olduğunu ifade ederek, bayram vesilesiyle onların salıverilmelerini istedi.

        İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda ise Yunanistan ve İsrail'in Akdeniz'deki ortak ülkeler olduğunu söyledi.

        Yunanistan'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için İsrail ile dayanışma gösterdiğini belirten Herzog, bu destek için teşekkür etti.

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