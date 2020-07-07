Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Haziran'da yaptıkları görüşme sonrası aradaki buzların erimesinden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapma konusunda daha rahat hissettiğini belirtti. Uzun süre diyalog kanallarının kapalı kalmasının ardından geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeye atıf yapan Miçotakis, "En azından artık telefon açabilirim" dedi.
Miçotakis ayrıca koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları hususunda Türkiye'yi güvenli ülkeler listesinden çıkartmak için ısrar eden Avrupa Birliği üyesi ülkelerin arasında Yunanistan'ın olmadığını da ifade etti. Avrupa'nın bu kararı ise Ankara yönetiminin tepkisini çekmişti.
Miçotakis, Yunanistan'ın Skai radyosuna yaptığı açıklamada, "Biz komşuyuz ve ciddi farklılıklarımız var ama bu konuşmamamız anlamına gelmez" dedi. Yunanistan Başbakanı, "İki ülke arasındaki resmi iletişim kanallarının tekrar tesis edilmesi çok önemli. Şu anda ne zaman istersek herhangi bir konu hakkında birbirimize telefon açıp konuşabiliriz" dedi.
Yunan lider ayrıca Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Yunanistan'ın diyalog için bir arabulucuya ihtiyaç duymadığını Merkel'e ilettiğini söyledi.
Miçotakis ve Erdoğan, aylar sonra ilk kez 26 Haziran'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi.
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