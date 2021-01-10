DHA

Lacivert beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Sylvian Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda´nın Fortunu Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Tirpan, daha önce eşinin hastalığı nedeniyle Belçika´ya transfer olmak istediğini açıklamıştı. Türkiye pasaportu da olan Tirpan'ın Kasımpaşa ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.