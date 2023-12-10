Mick Jagger ve Melanie Hamrick'in oğulları Deveraux 7 yaşında

"SENİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUZ"

Oğullarıyla birlikte objektif karşısında poz veren Mick Jagger ve Melanie Hamrick çifti, çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan "Doğum günün kutlu olsun tatlı, enerjik, şapşal, akıllı, vahşi ve güzel Devi! 7 yaşında olduğuna inanamıyorum. Seni her şeyden çok seviyoruz. Sen gerçekten benim güneş ışığımsın" notuyla yayımladı.