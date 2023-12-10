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        Haberler Dünyadan Mick Jagger ve Melanie Hamrick'in oğulları Deveraux 7 yaşında - Magazin haberleri

        Mick Jagger ve Melanie Hamrick'in oğulları Deveraux 7 yaşında

        Rolling Stones'un solisti Mick Jagger'ın Melanie Hamrick ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Deveraux'un 7'nci yaşını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:41
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          Rock müziğin 80 yaşındaki efsane ismi Mick Jagger'ın sekizinci çocuğunun en küçüğü olan Deveraux, 7'nci yaşına bastı.

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          Mick Jagger ile kız arkadaşı Melanie Hamrick, oğullarının doğum gününü kutladı.

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          "SENİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUZ"

          Oğullarıyla birlikte objektif karşısında poz veren Mick Jagger ve Melanie Hamrick çifti, çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan "Doğum günün kutlu olsun tatlı, enerjik, şapşal, akıllı, vahşi ve güzel Devi! 7 yaşında olduğuna inanamıyorum. Seni her şeyden çok seviyoruz. Sen gerçekten benim güneş ışığımsın" notuyla yayımladı.

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          SEKİZ ÇOCUK BABASI

          Mick Jagger'ın en büyük çocuğu, Marsha Hunt ile ilişkisinden dünyaya gelen 52 yaşındaki Karis. Mick Jagger'ın 1971'de evlendiği dönemin ünlü modeli Bianca Jagger'dan da 51 yaşında Jade adında bir kızı bulunuyor.

          Mick Jagger'ın en fazla sayıda çocuğu 1990 ile 1997 arasında ilişki yaşadığı model Jerry Hall'dan dünyaya geldi. Bu birliktelikten 39 yaşında Elizabeth, 31 yaşında Georgia May, 38 yaşında James ve 25 yaşında Gabriel adında dört tane çocuk sahibi oldu.

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          Mick Jagger'in TV sunucusu Luciana Morad Gimenez'den de 24 yaşında olan Lucas adında bir oğlu bulunuyor.

          Fotoğraflar: Instagram, AP

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