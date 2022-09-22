Belçika, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Galler'i konuk etti. Roberto Martinez bu karşılaşmayla birlikte Belçika'nın başında 75. maçına çıkarken ilk 45 dakikaya Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi damga vurdu.

Dakikalar 10'u gösterirken Batshuayi'nin asistinde Kevin de Bruyne skoru 1-9'a getiren golü kaydetti.

37. dakikada yine aynı ikili sahne aldı ancak bu kez roller değişti. Sağdan sıfıra inen De Bruyne pasını Batshuayi'ye aktarırken golcü oyuncu skoru 2-0'a getirdi.