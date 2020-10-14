Michigan Valisini kaçırmayı planlayanlar Virginia Valisini de hedef almış

AA

Geçen hafta Whitmer'ı kaçırma planı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan kişilerin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Mahkemede soruşturmanın detaylarını aktaran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Özel Ajanı Richard Trask, şüphelilerin aynı zamanda Virginia Valisi Northam'ı da hedef alacaklarını konuştuklarını tespit ettiklerini bildirdi.

FBI'ın mahkemeye verdiği kanıtlarda, haziran ayında Ohio'nun Dublin kentinde buluşan bir grubun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları konusunda ABD anayasasını ihlal eden eyalet yönetimleri ve valileri belirledikleri ifade ediliyor.

Söz konusu toplantıda, Gretchen ile Northam'ın isimlerinin öne çıktığını belirten Trask, o toplantıda bulunan Adam Fox ve Barry Croft isimli şüphelilerin daha sonra Gretchen'ı kaçırma planı yapan milis grupla irtibata geçtiğini tespit ettiklerini dile getirdi.

Geçen hafta 6 kişi hakkında, Eyalet Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmak üzere plan yapmak suçlamasıyla dava açılmıştı.

3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Partili Vali Whitmer'ı kaçırarak ses getirecek bir eylem yapmayı planlayan aşırı sağcı gruplarla bağlantılı 6 kişi, gece buluştukları eve düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

FBI, elektronik takip ve grubun içine sızan ajanlar aracılığıyla yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin ağustos ve eylül aylarında eylemi planlamak amacıyla toplantılar yaptığını tespit etmişti.

FBI, soruşturma raporunda, şüpheliler Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris ve Brandon Caserta ve Barry Croft'un Whitmer'ın tatillerinde kullandığı konutun yakınındaki otoyol köprüsüne yerleştirecekleri zaman ayarlı bombaları patlatmayı, böylece polisin dikkatini başka bir noktaya çektikten sonra Whitmer'ı kaçırmayı planladıkları belirtilmişti.

Şüphelilerin, ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Bu 6 kişiyle bağlantılı olan ve kendilerine Wolverine Watchman adını veren 7 kişi hakkında da "eyalette iç savaş çıkarmak amacıyla terör eylemleri planlama" suçundan dava açılmıştı.

Eyalet Meclisine silahlı saldırı düzenlemeyi planladıkları iddia edilen şüpheliler, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.