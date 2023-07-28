Michelle Yeoh 19 yıllık nişanlısıyla evlendi
'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh, 19 yıllık nişanlısı Jean Todt ile evlendi. Çiftin davetiyesinde "6 bin 992 gün sonra, etrafımız ailemiz ve sevdiğimiz dostlarımızla çevrili bir şekilde evleniyoruz" ifadeleri yer verildi
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'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All at Once) filmi, Oscar zaferinin ardından birçok ödüle layık görüldü ve tüm zamanların en iyi filmleri arasında yer aldı.
Filmin başrol oyuncusu Michelle Yeoh ise Oscar'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülerek bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu oldu.
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60 yaşındaki oyuncu Michelle Yeoh, 27 Temmuz'da 19 yıldır nişanlı olduğu Jean Todt ile nikâh masasına oturdu.
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Brezilyalı Formula 1 pilotu Felipe Massa sosyal medya hesabından ikilinin nikâhından görüntüler yayımladı. Michelle Yeoh ile 77 yaşındaki Jean Todt, 2004'te tanıştı.
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Nikâh fotoğraflarında oyuncunun birden fazla elbise giydiği ve Oscar heykelini de yanında getirdiği görüldü.
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Michelle Yeoh ve Jean Todt çiftinin davetiyesinde "Bugün, 27 Temmuz 2023’te, 6 bin 992 gün sonra, etrafımız ailemiz ve sevdiğimiz dostlarımızla çevrili bir şekilde evleniyoruz. Bu özel anı sizlerle paylaştığımız için çok mutluyuz" ifadelerine yer verildi.
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Ayrıca çiftin fotoğrafının altına ise "Şangay’da 4 Haziran 2004’te tanıştık. Ben Jean Todt, Michelle Yeoh’ya 26 Temmuz 2004’te evlenme teklif ettim. O da 'evet' dedi. 19 yıl, yani 6992 günden sonra buradayız" notu düşüldü.
İLK EVLİLİĞİNİ 1988'DE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ
Öte yandan Michelle Yeoh, ilk evliliğini 1988’de Hong Konglu iş insanı olan Dickson Poon ile gerçekleştirmişti. Bu evlilik 1992’de bitti. Michelle Yeoh, hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını ve evliliğinin de bu yüzden bittiğini açıklamıştı.
Fotoğraflar: AP, Instagram
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