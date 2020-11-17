Michelle Obama'dan Trump'a çağrı: Bu bir oyun değil

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Eski first lady Michelle Obama, pazartesi günü 'tüm Amerikalıları, özellikle -parti ayırmaksızın- ülkenin tüm liderlerini, iktidarın sorunsuz bir şekilde geçişini teşvik etmek için üzerine düşeni yapmaya' çağırdı. NBC'de yer alan habere göre Obama, 'temelsiz komplo teorileriyle' uğraşmanın ülkenin 'sağlığını ve güvenliğini' tehlikeye atacağını söyledi.

Instagram hesabındaki paylaşımında "Bu bir oyun değil" ifadesini kullanan Obama'nın bu paylaşımı, Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray ile Kongre'deki yandaşlarının seçim sonuçlarına itiraz etmeye devam etmesi sonrası geldi.

3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık Seçimi'nde gerekli 270 delegeyi kazanmayı garantileyen Demokratik Parti adayı Joe Biden, ABD'nin 46. başkanı olmuştu. Mevcut başkan Trump ise seçimde 'hile' yapıldığını ve asıl galibin kendisi olduğunu iddia etmişti.

'ÜLKEYE OLAN SEVGİMİZ SEÇİM SONUCUNA SAYGI DUYMAMIZI GEREKTİRİYOR'

Obama, "Ülkeye olan sevgimiz, bir seçimin sonuçlarına, onlardan hoşlanmadığımız veya farklı bir şekilde gitmesini dilediğimizde bile saygı duymamızı gerektiriyor. Başkanlık herhangi bir kişiye veya herhangi bir partiye ait değil. Öyleymiş gibi davranmak, bu temelsiz komplo teorileriyle birlikte oynamak, ister kişisel ister siyasi kazanç için; ülkemizin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmaktır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi, resmi geçiş sürecini engelliyor. Bu da Biden'in üst düzey güvenlik brifingleri alamaması ve geçiş ekibinin yakında görevlendirileceği devlet kurumlarıyla koordinasyon sağlayamaması anlamına geliyor. Güvenlik uzmanları, geçişi geciktirmenin ulusal güvenliği tehlikeye atabileceğini söylerken, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci de dahil olmak üzere üst düzey sağlık yetkilileri bunun bir halk sağlığı riski olduğunu söyledi.

'DEMOKRASİMİZ HERHANGİ BİRİNİN EGOSUNDAN ÇOK DAHA BÜYÜK'

Michelle Obama, seçim sonuçlarını kaybetmeyi kabul etmenin zor olabileceğini kendi deneyimlerinden anladığını söyledi ve şunu dedi:

"Bu hafta, dört yıl önce nerede olduğum hakkında çok şey düşünüyordum. Hilary Clinton, bu yıl gördüğümüzden çok daha yakın bir farkla zor bir mağlubiyet almıştı. Yaralandım ve hayal kırıklığına uğradım - ama oylar sayıldı ve Donald Trump kazandı. Amerikan halkı konuşmuştu. Başkanlığın en büyük sorumluluklarından biri de bunu yaptıklarında dinlemektir.

Dürüst olmalıyım ve bunların hiçbirinin benim için kolay olmadığını söylemeliyim. Donald Trump, kocam hakkında ailemi tehlikeye atan ırkçı yalanlar yaymıştı. Bu, affetmeye hazır olduğum bir şey değildi."

Trump, Barack Obama'nın ABD'de doğmadığını iddia etmişti.

"Ülkemizin iyiliği için öfkemi bir kenara bırakacak gücü ve olgunluğu bulmam gerektiğini biliyordum" diyen Michelle Obama, "Kalbimden bunun yapılacak doğru şey olduğunu biliyordum. Çünkü demokrasimiz herhangi birinin egosundan çok daha büyük" ifadelerini kullandı.