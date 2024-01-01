Michelle Keegan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Utanç vericiydi

"UTANÇ VERİCİYDİ"

'Tina' karakterinin dizide oynadığı süre boyunca kürtaj, cinayet, taşıyıcı annelik ve yalancı şahitlikle alakalı ağır hikayelerde oynamasına rağmen bu ödül geldi. Michelle Keegan, The Observer'a verdiği yeni bir röportajda şunları söyledi: Utanç vericiydi. Çünkü pek çok ağır hikâyenin içindeydim. Aylarca her gün ağlayacak gibi olduğum bir dönem vardı. Ve sonunda, aldığım ödül en seksi kadın olunca bu çok sinir bozucuydu. Komik olan şu ki ben seksi değilim! Hiçbir zaman seksi olmadım. Arkadaşlarım bu duruma hep güldü. Bu kelimeyi söylediğimde bile utanıyorum.