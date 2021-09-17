"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİM İFLAS ETMİŞTİ"

Yüzü şiş, gözleri kan çanağı gibi bir fotoğrafıyla yeni ve sağlıklı halini yansıtan bir başka fotoğrafı kolajlayan Heaton, 20 hafta önce harap bir halde olduğunu, bağışıklık sisteminin iflas ettiğini ifade etti.

Gördüğü tedaviden sonra kavuştuğu görüntüyü de yansıtan 42 yaşındaki ünlü isim, şimdilerde mutlu ve sağlıklı olduğunu belirtti.