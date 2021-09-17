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Michelle Heaton itiraf etti: Harap olmuştum! - Magazin haberleri

Michelle Heaton itiraf etti: Harap olmuştum!

Şarkıcı ve oyuncu Michelle Heaton, alkol bağımlılığı sebebiyle geçirdiği zorlu dönemi ve yeniden hayata dönüşünü anlattı. 20 haftada geçirdiği değişimi gözler önüne seren Heaton, "Harap olmuştum!" dedi

17.09.2021 - 14:29 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İngiliz oyuncu, şarkıcı ve TV ünlüsü Michelle Heaton, alkol alışkanlığının kendisini getirdiği noktayı gözler önüne serdi. 20 hafta boyunca tedavi gören ve sağlığını geri kazanan Heaton, değişimini Instagram'dan paylaştı.

  • "BAĞIŞIKLIK SİSTEMİM İFLAS ETMİŞTİ"

    Yüzü şiş, gözleri kan çanağı gibi bir fotoğrafıyla yeni ve sağlıklı halini yansıtan bir başka fotoğrafı kolajlayan Heaton, 20 hafta önce harap bir halde olduğunu, bağışıklık sisteminin iflas ettiğini ifade etti.

    Gördüğü tedaviden sonra kavuştuğu görüntüyü de yansıtan 42 yaşındaki ünlü isim, şimdilerde mutlu ve sağlıklı olduğunu belirtti.

  • "HARAP OLMUŞTUM"

    Michelle Heaton, yayınladığı gönderide, "Bu fotoğraf şaşırtmak için değil, bu benim gerçeğimdi. Bu, 20 hafta önceki benim. Harap olmuştum ve bağışıklık sistemim artık kendini kapatmıştı. İkinci fotoğraftaki ise bugünkü halim. Kurtarılmış, güçlü, mutlu ve sağlıklı..." ifadelerine yer verdi.

  • Heaton, iki hali arasındaki bu çarpıcı farkı gösteren fotoğrafları, alkol bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenen 14 Eylül günü paylaştı.

  • "Tökezlediğimiz zaman, sağlam bir sistemimiz olduğunda yeniden ayağa kalkmamız olası değil mi?" diyen Michelle Heaton, kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtulmak için daha fazla farkındalık sağlanması gerektiğinin de altını çizdi.

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