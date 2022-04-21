Restoranlar için önemli bir değerlendirme sistemi olarak kabul edilen Michelin Rehberi, her yılın başında açıklanıyor. Araba lastiği üreticisi olan Michelin tarafından restoranlara verilen prestijli ödül, Michelin Rehberi (Guide Michelin) İstanbul'a geliyor. Peki "Michelin yıldızı nedir ve nasıl alınır?" işte bu soruların yanıtı...
Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısında, İstanbul'daki restoranların Michelin yıldızı almak için değerlendirmeye gireceğini açıkladı.
MİCHELİN YILDIZI NEDİR?
Michelin Yıldızı, Fransız lastik üreticisi Michelin tarafından restoranlara verilen bir prestij ödülü. Dünya genelinde farklı lokasyonlardaki restoranların gizli bir müfettiş sistemiyle değerlendirilmesine ve 1, 2 ya da 3 yıldızla notlanmasına dayanıyor.
MİCHELİN YILDIZI NASIL ALINIR?
Michelin Yıldızı, firmasına bağlı müfettişlerin değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Bu müfettişler, şirket tarafından gastronomi konusunda derin bilgisi, merakı ve tecrübesi olan kişiler arasından seçiliyor. Ayrıca bu işi de çok gizli bir şekilde yapıyorlar. Yani şirket dışında müfettişlerin hangi kritere göre seçilip, değerlendirildikleri bilmiyor.Fakat genel görüş, yemeklerin yaratıcılık, farklılık ve sıra dışılık özellikleriyle, kalitenin istikrarı ve lokantacılık unusuruna bakılarak verildiği yönünde.
Ayrıca yıldız verilecek olan restoranı tek bir müfettiş ziyaret etmiyor. Örneğin, Michelin şirketi İstanbul için kırmızı rehber yayınlamaya karar verdi. Bu proje için Türk ve Fransız müfettişler istihdam edilecek, şehirdeki tüm restoranlar taranacak, iyi olanlar kötülerden ayrıştırılacak, sonra da tüm iyiler birer birer ziyaret edilip not verilecek. Bu da ciddi bir yatırım gerektiriyor. Hangi lokantaların gitmeye değer olduğuna dair halktan gelen mektupların da önemli rolü oynuyor ama nihai değerlendirmeyi müfettişler yapıyor.
Bir liste belirlendikten sonra müfettişler çok gizli bir şekilde lokantaları geziyor ve raporlarını merkeze bildiriyor. Bu raporlardan “yıldız verilmeye layıktır” tavsiyesi alan lokantalar, bu kez daha başka müfettişler tarafından yeniden gizli ziyaret ediliyor ve tüm bu müfettişlerin değerlendirmelerine göre yıldızlar belirleniyor. Rehberdeki her lokanta ortalama 18 ayda bir yeniden ziyaret ediliyor ama yıldızlı olanlar daha sık denetleniyor.
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