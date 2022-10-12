Michelin Yıldızı ilk defa İstanbul’daki restoranlara da verildi
Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi, artık İstanbul’da yer alan restoranları da içeriyor. Dün gece düzenlenen törende Michelin Rehberi müfettişlerinin “olağanüstü yemekleri” olan restoranlara layık gördüğü Michelin Yıldızı’nı alan restoranlar da açıklandı. İstanbul'da hangi restoranlar yıldız aldı? Michelin Rehberi ve Michelin Yıldızı nedir?
Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi, artık İstanbul’da yer alan restoranları da içeriyor.
Dün akşam İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende Michelin Rehberi’ne İstanbul’dan seçilen 53 restoran açıklandı.
Törende aynı zamanda Michelin Rehberi müfettişlerinin “olağanüstü yemekleri” olan restoranlara layık gördüğü Michelin Yıldızı’nı alan restoranlar da açıklandı.
Şişli’de yer alan Turk Fatih Tutak iki Michelin Yıldızı'na layık görüldü.
Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise bir Michelin Yıldızı aldı.
Bir restorana en fazla üç adet Michelin Yıldızı verilebiliyor.
Michelin Yıldızı nedir?
Michelin Rehberi’nin yer aldığı ülkelerde her yıl açıklanan yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.
Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor.
İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor.
Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.
Dün akşam düzenlenen törende İstanbul’daki 10 restorana ise yemek ve fiyat kalitesi açısından ilginç bir deneyim sunan restoranlara verilen Bib Gourmand ödülü layık görüldü.
Bir yıldız alan Neolokal aynı zamanda Michelin Rehberi’nin sürdürülebilirliği temel alan restoranlara yeni vermeye başladığı Yeşil Yıldız’a da layık görüldü.
Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, gecede yaptığı konuşmasında ise şu sözleri sarf etti:
"53 restoran seçimimiz kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor. Michelin Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz."
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Michelin Yıldızı ilk defa İstanbul’daki restoranlara da verildi/michelin-yildizi-ilk-defa-istanbuldaki-restoranlara-da-verildi-3528452
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