Fransız lastik üreticisi Michelin'in Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Thibault Dornon atandığı açıklandı. Dornon, Fransa Dış Ticaret Bakanlığı, Fransız Elçiliği ve Lafarge’da çeşitli pozisyonlarda görev almıştı.

Eğitim hayatının ardından, Fransız Hükümeti adına mali bilirkişi olarak çalışan ve Lafarge’da çeşitli pozisyonlarda görev alan Dornon, bundan böyle tüm deneyim ve tecrübelerini Türkiye pazarı için kullanacağı aktarıldı.

2001–2005 yılları arasında ENS Paris’te Çağdaş Tarih bölümünü yüksek derece ile tamamlayan Thibault Dornon, 2001–2003 tarihinde kamu politikalarında uzmanlık ve 2003–2004 tarihinde Cambridge Üniversitesi’nde tarih alanında yüksek lisansını tamamladı.

Fransa Dış Ticaret Bakanlığı özel bürosunda çalışma hayatına başlayan ve eğitimi sırasında Fransız Elçiliği'nde de çalışan Thibault Dornon, kamu ilişkileri konusunda Lafarge Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Ardından LafargeHolcim’de Doğu ve Güney Afrika ile Hindistan’dan Sorumlu Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Dornon'un, kamu politikaları, konuşma yazarı ve halkla ilişkiler konusunda deneyimleri bulunuyor.