11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransız lastik üreticisi Michelin'in Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Thibault Dornon atandığı açıklandı. Dornon, Fransa Dış Ticaret Bakanlığı, Fransız Elçiliği ve Lafarge’da çeşitli pozisyonlarda görev almıştı.
Eğitim hayatının ardından, Fransız Hükümeti adına mali bilirkişi olarak çalışan ve Lafarge’da çeşitli pozisyonlarda görev alan Dornon, bundan böyle tüm deneyim ve tecrübelerini Türkiye pazarı için kullanacağı aktarıldı.
2001–2005 yılları arasında ENS Paris’te Çağdaş Tarih bölümünü yüksek derece ile tamamlayan Thibault Dornon, 2001–2003 tarihinde kamu politikalarında uzmanlık ve 2003–2004 tarihinde Cambridge Üniversitesi’nde tarih alanında yüksek lisansını tamamladı.
Fransa Dış Ticaret Bakanlığı özel bürosunda çalışma hayatına başlayan ve eğitimi sırasında Fransız Elçiliği'nde de çalışan Thibault Dornon, kamu ilişkileri konusunda Lafarge Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.
Ardından LafargeHolcim’de Doğu ve Güney Afrika ile Hindistan’dan Sorumlu Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Dornon'un, kamu politikaları, konuşma yazarı ve halkla ilişkiler konusunda deneyimleri bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!