21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Michelin tarafından Avrupa’nın en büyük telematik sağlayıcılarından Masternaut’un satın alındığı duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, filo çözümleri alanındaki gelişim stratejisi doğrultusunda, Avrupa’nın en büyük telematik (arıza tespit cihazı) sağlayıcılarından Masternaut’un hisse sermayesinin tamamını satın aldığını duyurdu. 1996 yılında kurulan Masternaut, Michelin'in son 5 yılda aldığı üçüncü telematik firması oldu. Michelin 2014'te Brezilyalı Sascar ve 2017 yılında ABD'li Nextraq'i satın almıştı. Geçen yıl ise TomTom isimli firmayı satın almak istemiş ancak, bu firmayı rakibi Bridgestone'a kaptırmıştı.
Ağırlıklı olarak Fransa ve Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Masternaut, son teknolojiyle donatılmış teknik bir platform sunuyor. Araç filo yönetimi ve takibini optimize edecek bütünleşik telematik çözümleriyle öne çıkan Masternaut’un yönetiminde çoğunluğu hafif ticari araçlardan oluşan 220 binin üzerinde sözleşmeli araç bulunuyor.
TÜM PAZARLARDA FAALİYET GÖSTERECEK
Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Yönetici Partner Florent Menegaux, “Michelin’in telematik alanındaki uzmanlığını sağlamlaştırmasıyla müşteri mobilitesini optimize edebilme ve değişen piyasanın ihtiyaçlarına yanıt verebilme olanağı yakalıyoruz. Masternaut, özellikle Avrupa genelinde ve hafif ticari araç filoları açısından olmak üzere, Hizmetler ve Çözümler alanımızı genişletme yolundaki yeni bir adımı temsil ediyor” ifadelerini kullandı.
Bu satın almayla birlikte, Michelin hafif ticari araçlara yönelik faaliyetlerinin ilerleyişini hızlandıracak ve gelişen filo pazarına destek sağlayacak. Masternaut, Michelin’in coğrafi kapsamından faydalanarak Avrupa’nın tamamında faaliyet gösterebilecek. Aynı zamanda, müşterilere en iyi çözümleri sunmak, ürün performansını iyileştirmek ve araç arızalarını önleyen bakım gibi veri bilimi uygulamalarını geliştirmek üzere elde edilecek veri miktarını artırması hedefleniyor.
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