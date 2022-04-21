38'inci destinasyon İstanbul
Dünya çapında, prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi'nin 38'inci destinasyonu, İstanbul oldu
Michelin Rehberi'nin 38. destinasyonu, İstanbul oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec de katıldı. Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk mutfağının binlerce yıllık geçmişiyle dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Günümüzde de birçok ödüllü restorana ev sahipliği yapan İstanbul, sadece Türkiye'nin gastronomi başkenti değil, aynı zamanda dünyanın önde gelen gastronomi şehirlerinden biri olmaya adaydır." dedi.
Nisan ayında, yeme-içme sektörünü desteklemek amacıyla bakanlık belgeli restoran ve otellerde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü aktaran Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti: Kıymetli mirasımızı tüm dünyayla paylaşmak ve etkili bir biçimde tanıtarak Türk mutfağının markalaşmasını sağlamak, Bakanlık olarak bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, İstanbul'un yeme-içme kültürünü ön plana çıkardığımız tanıtım filmimiz 140 ülkede televizyon ve dijital mecralarda yayınlandı. Kısa sürede dünyanın en fazla ziyaret edilen dijital platformları arasına giren GoTürkiye'nin YouTube kanalında da bu film izleyiciyle buluşmaya başladı.
Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın önemli seyahat dergilerinde yer alan "Avrupa'da seyahat edilmesi gereken en iyi şehirler" listesinde, İstanbul'un en üst sıralarda bulunduğunu vurgulayarak, "Bu başarılar kendi kendine olmuyor. 2019 yılında, Bakanlığımız tanıtma konusunda radikal bir değişikliğe giderek, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını hayata geçirdi. Ajansla birlikte Türkiye, dünyada açık ara en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülke oldu. Şu anda 27 ülkede çok yoğun, 120'den fazla ülkede ise yoğun olarak ulusal/global televizyon kanalları ve dijital mecralar vasıtasıyla tanıtım yapıyoruz" diye konuştu.
Turizme ilişkin yapılan çalışmalara değinen Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl ilki gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin yanı sıra bu yıl Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da da festivaller düzenleneceğini dile getirdi.
Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da geleneksel tatlarla dünya lezzetlerinin aynı anda sunulduğuna dikkati çekerek, "İstanbul, geçmişi 1900'lü yıllara uzanan, dünyanın en üst yeme-içme standartlarına sahip restoranlarını bünyesinde barındıran Michelin Guide'a yani Michelin Rehberi'ne katılmış durumda. Michelin Rehberi'nin İstanbul yeme-içme sektörüne gösterdiği bu ilgi, Türkiye'nin gastronomi turizminde de ön sıralarda olduğunun bir göstergesidir" dedi.
Michelin Rehberi'nin, özgünlüğü ve çeşitliliğiyle öne çıkan işletmeleri yeni bir perspektifle global sahneye taşıyacağını aktaran Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul'un ardından, kendine özgü mutfağı ve özgün işletmeleriyle İzmir, Bodrum ve Çeşme'nin de Michelin Rehberi içerisine alınacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin, BM Dünya Turizm Örgütü'nün 2021 verilerine göre dünyanın en çok turist alan ülkeleri sıralamasında 2019 rekorunu geride bırakarak dördüncülüğe yükseldiğinin altını çizdi. Türkiye'deki yeme-içme sektörünün bu başarıda önemli rollerden birine sahip olduğunu dile getiren Ersoy, şunları ekledi: Nitekim gastronomi turizmi hem sıradan hem de nitelikli turisti çekerek turizm gelirlerini önemli ölçüde artırıyor. Michelin Rehberi'yle İstanbul için yapılan iş birliği bu bağlamda da önemli bir atılımdır. Yeme-içme sektörümüz, Michelin Rehberi'nden aldığı bu destekle şüphesiz global gastronomi turizmi hareketliliğinden hak ettiği payı alacak ve İstanbul marka değerini sağlamlaştırarak, dünya 'gastrocity'leri arasında önemini artıracaktır. Tamamen bağımsız ve gizli Michelin denetçileri tarafından takip edilen kapsamlı süreç sonunda rehberde yer alacak işletmelerimiz ve diğer ayrıntılar Michelin tarafından 11 Ekim'de düzenlenecek törenle açıklanacak.
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