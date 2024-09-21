Michel Platini: Futbol 10'a 10 oynansın!

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UEFA'nın eski başkanı Michel Platini ilginç bir öneride bulundu.

Fransız futbol adamı, takımların 10'a 10 oynamasının rekabeti artırabileceğini söyledi.

Platini yaptığı açıklamada, "Belki de takımlar sahaya artık 10'a 10 çıkmalı. Futbol 1900'den beri 11'e 11 oynanıyor ama 1900'lerde futbolcular bugünden daha az koşuyordu ve daha yavaşlardı. Aynı zamanda fiziksel olarak da güçsüzlerdi. 10'a 10 oynamak rekabeti artırabilir." ifadelerini kullandı.