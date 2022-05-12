Michel: NATO ve AB'nin dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı

Michel: NATO ve AB'nin dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı

DHA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakanı Marin’in, ülkenin NATO üyeliğine ilişkin ortak açıklamasının ardından sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yapan Michel, “NATO ve AB'nin birlik ve dayanışması hiç bu kadar yakın olmamıştı” dedi.

Niinistö ve Marin’in, Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının yolunu açıyor olduğunu belirten Michel bunu ‘tarihi bir adım’ olarak nitelendirdi. Michel, “Bir kez atıldığında, Avrupa güvenliğine büyük katkı sağlayacak tarihi bir adım. Rusya’nın Ukrayna’da savaşı sürdürdüğü bir dönemde, güçlü bir caydırıcılık sinyalidir” ifadelerini kullandı.

"FİNLANDİYA GECİKMEDEN NATO ÜYELİĞİNE BAŞVURMALI"

Niinistö ve Marin tarafından, ülkenin NATO üyeliğine ilişkin sabah saatlerinde yapılan ortak açıklamada, “Artık karar verme anı yaklaştığına göre, parlamenter gruplara ve partilere de bilgi için ortak görüşlerimizi bildiriyoruz. NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz” ifadeleri yer almıştı.