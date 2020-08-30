Everton Kulübü, 27 yaşındaki İngiliz stoper Keane'in sözleşmesinin Haziran 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine Manchester United'da başlayan Keane, Leicester City, Derby County, Blackburn Rovers ve Burnley formaları giydikten sonra 2017'de Everton'a transfer olmuştu.

Takımıyla 3 sezonda 94 kez Premier Lig maçına çıkan Keane, 3 gol kaydetti.