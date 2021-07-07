"YAŞASAYDI ELEŞTİRİLERE YANIT VERMEMİZİ İSTEMEZDİ"

Öte yandan ünlü pop yıldızının bugün kendisi hakkında yapılan haberlerle ilgili ne düşüneceği sorulduğunda ise eski koruma, şu yanıtın verdi:

Bütün bu eleştirilere yanıt vermemizi istemezdi... Hepimize tavsiyesi, görmezden gelmemiz ve yorum yapmamamızdı. Ama geçen yıl, artık görmezden gelemeyeceğim noktaya geldiğinde bir şey söylemek zorunda kaldık.