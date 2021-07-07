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Michael Jackson’un eski koruması Matt Fiddes sessizliğini bozdu: Hiçbir zaman gizli bir odası olmadı! - Magazin haberleri

Michael Jackson’un eski koruması: Hiçbir zaman gizli bir odası olmadı!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson, son birkaç yıldır çocuk tacizi iddialarıyla konuşulmaya devam ediyor. 2009'da hayatını kaybeden Jackson'un eski koruması Matt Fiddes, konuyla ilgili ilk kez konuştu

07.07.2021 - 12:48 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Michael Jackson, 2019 yılında yayımlanan 'Leaving Neverland: Michael Jackson and Me' (Neverland'den Ayrılmak: Michael Jackson ve Ben), adlı belgeselde çocuk istismarcılığı ile suçlanmıştı.

    Jackson'un eski koruması Matt Fiddes, çiftlikte gizli bir çocuk odasının olduğu iddialarının ardındaki gerçeği ortaya çıkardı.

  • "ODA, EV SATIN ALINDIĞINDA DA VARDI"

    Scott McGlynn'in Podcast adlı programında konuşan Fiddes, "Jackson'un çocuk odası inşa ettiği iddiası yanlış. Evi satın aldığında oda zaten oradaydı ve aslında bir panik odasıydı. Adam bir multi-milyarderdi ve panik odasının olması tamamen normaldi. Bir kapıyı iterek girerdiniz ve orada bir sorun çözülene kadar kalmanız için sizi eğlendirecek birkaç eşya vardı" dedi.

  • "GİZLİ BİR ODA DEĞİLDİ"

    Şimdi bir girişimci ve ünlülerin kişisel antrenörü olan Matt Fiddes, odaya herkesin erişiminin olduğunu belirtti.

    Fiddes, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    Birçok kez Jackson'un hayranları evinin yakınına paraşütle inerdi ve ardından alarmlar çalardı. Personeli ona odaya girmesini söylerdi. Yani gizli bir oda değildi, insanlar saçma sapan şeyler söylüyor.

  • Matt Fiddes, ayrıca Michael Jackson hayranlarının yakında onun yayınlanmamış bazı şarkılarını dinleyebileceğini ima etti. Fiddes, "Bence piyasaya sürülecek birkaç albümü daha var. Freddie Mercury (İngiliz rock grubu Quenn’in solisti) tarzında bir biyografi çalışması planlanıyor. Yani daha yapılacak çok şey var. Bu çılgın iddialarla itibarının zedelenmesi çok yazık oldu" dedi.

  • "AMAÇLARI PARA KOPARMAKTI"

    Pop yıldızının eski koruması, Wade Robson ve James Safechuck'ın şarkıcı tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia eden Leaving Neverland adlı belgeseliyle ilgili düşüncelerini de paylaştı.

    Matt Fiddes, "Zamanlama çok açıktı. Belgeselde gözden kaçırılan şey, Michael Jackson'a yüz milyonlarca dolarlık dava açmalarıydı. Belgesele bunu koysalardı bence insanlar kanalı çevirir ya da farklı bir bakış açısına sahip olurlardı. Bu nokta çok önemli. Onu dava etmeye çalıştılar, başarısız oldular, sonra temyize gittiler ve bunu bir televizyon programını yaptılar" diyerek sitem etti.

    Michael Jackson, aynı zamanda 2005 yılında çocuk tacizi iddialarıyla yargılanmıştı, ancak suçsuz bulunmuştu.

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