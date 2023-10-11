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        Haberler Magazin Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi açık artırmaya çıkıyor! Rakam dudak uçuklattı!

        Michael Jackson'ın ikonik deri ceketi açık artırmaya çıkıyor! Rakam dudak uçuklattı!

        Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceketi, Kasım ayında Londra'da açık arttırmaya sunulacak. Ceketin satılabileceği tahmini rakam dudak uçuklattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 23:41 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:41
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        • 1

          Michael Jackson’ın 1984’teki reklam filmi için özel olarak üretilen ikonik deri ceketi, kostüm ve dekor satıcısı Propstore tarafından kasım ayında Londra'da gerçekleştirilecek olan bir açık artırmada sahiplerini bulacak. Bu özel koleksiyon parçaları, müzik ve mod dünyasının eşsiz bir parçasını temsil ediyor ve sanatseverler için büyük bir ilgi kaynağı olacak.

        • 2

          BBC'nin haberine göre; bu ikonik siyah-beyaz deri ceketin açık artırmada en az 245 bin dolarlık bir fiyatla yeni bir sahibini bulması bekleniyor.

        • 3

          Ayrıca, açık artırmada satılacak diğer eşyalar arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles gibi ünlü isimlere ait özel eşyalar da bulunuyor.

        • 4

          Propstore'un Müzik ve Poster Direktörü Mark Hochman, satışlarla ilgili "Bu özel parçaların çoğu ilk kez halka satışa sunuluyor" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Dünyaca ünlü yıldız isim Michael Jackson'ın birçok ürünü daha önce açık arttırmayla milyon dolarlara satılmıştı.

        • 6

          İşte Michael Jackson'ın ikonik ceketi...

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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