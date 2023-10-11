Michael Jackson'ın ikonik deri ceketi açık artırmaya çıkıyor! Rakam dudak uçuklattı!

Michael Jackson’ın 1984’teki reklam filmi için özel olarak üretilen ikonik deri ceketi, kostüm ve dekor satıcısı Propstore tarafından kasım ayında Londra'da gerçekleştirilecek olan bir açık artırmada sahiplerini bulacak. Bu özel koleksiyon parçaları, müzik ve mod dünyasının eşsiz bir parçasını temsil ediyor ve sanatseverler için büyük bir ilgi kaynağı olacak.