Michael Jackson'ın "Neverland" malikanesi 22 milyon dolara satıldı

BBC'de yer alan habere göre, 1100 hektarlık araziye kurulu malikane, Jackson'ın eski arkadaşı Ron Burkle tarafından satın alındı.

2009'da ölen şarkıcı, 1987'de araziyi satın almış, "Neverland" adıyla bahçesinde hayvanat bahçesi ve lunaparkın bulunduğu bir çiftlik evine dönüştürmüştü.

Jackson'a yönelik cinsel istismar suçlamalarında, şarkıcının malikaneyi çocukları kandırmak için kullandığı ileri sürülmüştü.