Michael Jackson filminin çekimleri sürüyor

TACİZ İDDİALARI DA ANLATILACAK

Filmin, Michael Jackson'ın 1990'lı yıllarda çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiaları da dahil olmak üzere hayatının büyük bir kısmını kapsaması bekleniyor. Sanatçı, 1993 yılında üvey babasından araba kiraladıktan sonra arkadaş olduğu 13 yaşındaki Jordan Chandler'a cinsel tacizde bulunmakla suçlanmıştı. Polis, Chandler'ın bir psikiyatriste Jackson'ın kendisini taciz ettiğini söylemesinin ardından soruşturma başlatmış, ancak soruşturma delil yetersizliği nedeniyle düşmüştü.