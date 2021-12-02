Hastalığı hakkında konuştu: Ölümden korkmuyorum

'Geleceğe Dönüş' serisiyle ünlenen 60 yaşındaki oyuncu Michael J. Fox hastalığıyla ilgili konuştu.

AARP dergisine açıklamalarda bulunan ünlü aktör, "Parkinson’dan kurtulup kurtulamayacağımı sorduklarında, ’60 yaşındayım ve bilim zor’ diyorum. Yani hayır. Ben gerçekten mutlu bir adamım. Kafamda hastalıklı bir düşünce yok; ölümden hiç korkmuyorum." dedi.

Fox ayrıca, "Minnettarlık duyacağınız hiçbir şeyiniz olmadığını düşünüyorsanız, etrafınıza bakmaya devam edin. Sadece iyi şeyler olmasını ve ondan sonra bunlar için minnettar olmayı bekleyemezsiniz." diye konuştu.

29 YAŞINDA TEŞHİS KONULDU

Dört çocuk babasına olan Kanadalı aktöre, 1991 yılında 29 yaşındayken Parkinson teşhisi konmuştu. Oyuncu, 2000 yılında halkı bu hastalık konusunda eğitmek ve hastalıkla mücadelede araştırmalara fon sağlamak için Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı’nı kurmuştu.

PARKİNSON HAKKINDA

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Beyinde dopamini üreten hücreler hareketlerin kontrolünden, uyumundan ve akıcılığından sorumludur.

Hareketlerde yavaşlık, dinlenme halindeyken titreme, psikiyatrik rahatsızlıklarla kendini belli eden hastalık, çoğunlukla 60 yaş sonrası kişilerde görülür. Ancak genetik nedenlerle 40’lı yaşlarda da rastlanabilir.