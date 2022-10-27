"SADECE İYİ ŞEYLER OLMASINI BEKLEYEMEZSİNİZ"

Fox ayrıca, "Minnettarlık duyacağınız hiçbir şeyiniz olmadığını düşünüyorsanız, etrafınıza bakmaya devam edin. Sadece iyi şeyler olmasını ve ondan sonra bunlar için minnettar olmayı bekleyemezsiniz" diye konuşmuştu.