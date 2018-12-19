Michael Flynn hakkındaki karar oturumu ertelendi

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki karar oturumunu, Flynn'in Rusya soruşturmasındaki işbirliğinin devamı için ertelendi.

Flynn hakkındaki ceza Salı günü açıklanacaktı ama yetkili savcılar, Flynn'in Rusya soruşturmasındaki işbirliğini sürdürmesinin önemli olduğunu vurguladı ve süre istedi.

Savcılar ayrıca, Flynn'in Türkiye hükümeti adına kayıt dışı lobicilik faaliyleri yürüttüğü iddiasıyla yargılanan Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin'in davaları hakkında önemli bilgiler verdiğini vurguladı.

Washington'daki federal mahkemenin yargıcı Emmet Sullivan, bunun üzerine karar oturumunu erteledi.

'Ülkeni sattın'

Yargıç Sullivan mahkemede Flynn'e sert ithamlarda bulundu.

Flynn'e "ülkeni açıkça sattın" diyen Sullivan, eski ulusal güvenlik bakanının Trump'ın seçim kampanyası ekibinde çalışırken diğer yandan "Türkiye için gizli lobicilik faaliyetleri" yürüttüğüne hükmetti.

Sullivan, savcıların hakkında hapis cezası talep etmediği Flynn'e, bir gün onu hapis cezasına çarptırmayacağının sözünü de veremeyeceğini söyledi.

Ekim Alptekin'in yargılandığı davadaki işbirliğine vurgu

ABD'de Rusya'nın Trump'ın kazanması için başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaları, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller yürütüyor.

Flynn, Mueller ve ekibiyle işbirliğine gitmiş ama daha sonra FBI'ya yalan söylediği ortaya çıkmıştı.

Pazartesi günü Flynn hakkındaki iddianamede, geçmişte birlikte iş yaptığı Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin hakkındaki bazı suçlamalar da kamuoyuna yansımıştı. Rafiekian ve Alptekin, Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için "komplo kurmak" ve "yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek" ile suçlanmıştı.

Savcılar, Flynn'in Alptekin ve Rafiekian'a yönelik davada da kritik bilgiler verdiğini kaydetti.

Ekim Alptekin

Ekim Alptekin'e yönelik bir diğer suçlama ise Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "yalan beyanda bulunmak".

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, savcılarla anlaşma kapsamında verdiği ifadede, Başkan Trump adına seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde, Türkiye hükümeti ile doğrudan ilişki kurduğunu ve hükümetin talimat ile yönlendirmeleri doğrultusunda danışmanlık çalışmaları yürüttüğünü doğrulamıştı.

ABD yasaları gereğince, bir ABD vatandaşının, yabancı bir devletin çıkarlarını temsil etmeye başladığı zaman Adalet Bakanlığı'na bildirimde bulunarak, kendisini "yabancı ülke temsilcisi" olarak kaydettirmesi gerekiyor.

Flynn ve avukatları daha önce ise kendileri tutanının doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devleti olmaması, bir Türk iş adamının sahibi olduğu Hollanda merkezli bir şirket olmasından dolayı ilk etapta bu bildirimi yapmalarına gerek olmadığını düşündüklerini söylemişlerdi.