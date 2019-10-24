Bu kötü alışkanlıkları nedeniyle Cameron Douglas, 2010'da cezaevine girdi. Hatta hapishanedeyken de başına gelmeyen kalmadı.Orada da kötü alışkanlığını sürdüren Cameron Douglas, kendisine uyuşturucu satan iki kişinin ismini polise verdi. Bunun üzerine de cezaevinde saldırıya uğradı. Bacağı kırılan Cameron Douglas bir süre tedavi gördü.