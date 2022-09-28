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Michael Douglas-Catherine Zeta Jones çifti: Daima ve sonsuza kadar! - Magazin haberleri

Michael Douglas-Catherine Zeta Jones çifti: Daima ve sonsuza kadar!

2000 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, ortak doğum günlerini duygusal bir paylaşımla kutladı. Douglas eşine "Mutlu yıllar Catherine! Seni seviyorum, daima ve sonsuza kadar" sözleriyle seslendi

28.09.2022 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü oyuncu çift, Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, 18 Kasım 2000'de nikah masasına oturmuştu. Carys Zeta ve Dylan Michael adında iki çocuğu bulunan çift, ortak doğum günlerini büyük bir pasta ile kutladı.

  • O anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınlayan Hollywood yıldızları, birlikte bu özel gün için üç katlı bir pastanın üzerindeki mumları üfledi.

  • Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, daha sonra birbirlerini öpücüklere boğdu.

  • Üzerinde çiçek desenleri olan lacivert renkli bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Catherine Zeta Jones, saçlarını da topuz yapmayı tercih etti. Yapılan paylaşımlarda ayrıca ünlü yıldızın, kombinini üç sıra taşlardan oluşan kolyesiyle tamamladığı görüldü.

    Michael Douglas ise koyu renk bir pantolon ile açık renk bir gömlek giymeyi tercih etti. Çiftin, doğum günü pastasının üzeri de papatyalarla süslüydü.

  • MESAJLARA TEŞEKKÜR ETTİLER

    Douglas ile Jones, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "Ve bizim doğum günümüzdü. Bütün kutlamalarınız için teşekkürler. Yeni yıl başlasın!" mesajını yazdı. Michael Douglas ise doğum günü pozlarına yer verdiği Instagram paylaşımına "Nazik doğum günü mesajlarını için teşekkürler. Hepinizi seviyoruz" notunu düştü.

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