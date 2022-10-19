Şarkıcı Mikaben, sahnede hayatını kaybetti

Gerçek adı Michael Benjamin olan Haitili şarkıcı Mikaben, Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği konser esnasında sahnede bir anda yere yığıldı.

41 yaşındaki şarkıcı, hayata veda etti. İngiliz The Guardian gazetesi, Benjamin'in ölüm nedeninin kalp krizi olabileceğini yazdı.

Michael Benjamin, konser öncesi yayınladığı görüntülü mesajda "Bugün büyük gün" diyerek heyecanlı olduğunu belirtmişti.

Konseri yaklaşık 10 bin kişinin izlediği belirtildi. Olayın ardından alan boşaltıldı.

1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan ve 'Mikaben' takma ismiyle müziğini seslendiren Michael Benjamin, sanatçı Lionel Benjamin'in oğlu.